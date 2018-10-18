В Казани водитель бросил свой автомобиль на рельсах, испугавшись приближающийся поезд

СЕГОДНЯ 17:30 2018-10-18T17:30:16+03:00

Шофер, по всей вероятности, был в состоянии алкогольного опьянения

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ЧП на железнодорожных путях произошло в поселке Юдино Кировского района в ночь с 16 на 17 октября. По предварительным данным, водитель иномарки "Опель", находясь в состоянии опьянения, решил проехать часть пути по рельсам. Двигался он сбоку, завехав одной стороной на шпалы, второй двигался по насыпи.

Эсктремальный завезд пришлось прервать, когда на пути оказался овраг, и навстречу показался локомотив. Тогда водитель бросил иномарку и сбежал.

- На месте происшествия работали сотрудники полиции и ГИБДД УМВД Казани, - сообщили собственные источники "КП-Казань" в правоохранительных органах. - В салоне брошенного автомобиля обнаружили бутылку из-под алкоголя, изъяты отпечатки пальцев.

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