В Казани водитель бросил свой автомобиль на рельсах, испугавшись приближающийся поезд
ЧП на железнодорожных путях произошло в поселке Юдино Кировского района в ночь с 16 на 17 октября. По предварительным данным, водитель иномарки "Опель", находясь в состоянии опьянения, решил проехать часть пути по рельсам. Двигался он сбоку, завехав одной стороной на шпалы, второй двигался по насыпи.
Эсктремальный завезд пришлось прервать, когда на пути оказался овраг, и навстречу показался локомотив. Тогда водитель бросил иномарку и сбежал.
- На месте происшествия работали сотрудники полиции и ГИБДД УМВД Казани, - сообщили собственные источники "КП-Казань" в правоохранительных органах. - В салоне брошенного автомобиля обнаружили бутылку из-под алкоголя, изъяты отпечатки пальцев.
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