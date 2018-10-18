2018-10-18T13:49:25+03:00
Общество

В Казани магазины "Альпари" переименуют в "Улыбку радуги"

Контрольный пакет акций в уставном капитале компании купила мурманская компания
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: foto.cheb.ruФото: foto.cheb.ru
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В Казани сеть магазинов "Альпари" переименуют. Дисконтные карты магазина уже некоторое время имели на себе надпись "Улыбка радуги", но официальная информация о предстоящих изменениях появилась лишь сейчас.

Уже в этом месяце в городе начнут менять вывески, все работы должны быть закончены к 31 декабря текущего года. Помимо этого, в Казани ожидается появление новых магазинов с тем же ассортиментом, что и был раньше.

Известно, что пакет акций компании выкупило мурманская компания, владеющая сетью магазинов "Улыбка радуги".

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