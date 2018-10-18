"Коновалов? Это не потеря!": Один из ведущих игроков "Рубина" не сыграет с "Уфой"

СЕГОДНЯ 14:26 2018-10-18T14:26:12+03:00

Также в следующем матче чемпионата страны казанскому клубу не помогут травмированные Цаллагов и Джанаев

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Казанский "Рубин" продолжает готовиться к очередному матчу чемпионата России по футболу, который подопечные Курбана Бердыева проведут 20 октября в Уфе против одноименного клуба.

В прошлом сезоне клуб из столицы Башкортостана занял шестое место и пробился в Лигу Европы. В нынешнем сезоне "Уфа" пока не блещет, располагаясь в зоне вылета. Тем не менее, наставник "Рубина" Курбан Бердыев ждет тяжелую игру.

- "Уфа" - дисциплинированная команда, знает все свои взаимодействия, особенно хорошо играет в обороне, на контратаках, - отметил Бердыев.

Отметим, что с "Уфой" не сможет сыграть один из лидеров нынешнего состава "Рубина", полузащитник Игорь Коновалов. Он пропустит матч из-за перебора желтых карточек.

- Серьезна ли потеря Коновалова? Нет. Какая это потеря? Это не потеря, - заявил Бердыев.

Кроме того, под вопросом участие в матче с "Уфой" Ибрагима Цаллагова. Не поможет команде и голкипер Сослан Джанаев, который вернулся к тренировкам в общей группе, но пока не набрал нужные кондиции.