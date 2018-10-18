Казанский "Рубин" отстранили от участия в еврокубках из-за нарушения финансового фэйр-плей

СЕГОДНЯ 13:10 2018-10-18T13:10:05+03:00

Если казанцы пробьются в Лигу Чемпионов или Лигу Европы по итогам ближайших двух сезонов, то не смогут представлять Россию в клубных турнирах Старого света

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Мечтам казанского "Рубина" о выступлении в еврокубках в течение двух ближайших сезонов не суждено будет сбыться. Даже если клуб из Татарстана получит путевку в Лигу Чемпионов и Лигу Европы в течение двух ближайших сезонов, то сыграть там не сможет. К такому решению пришла судебная палата УЕФА.

Дело в том, что "Рубин" поймали на нарушении финансового фэйр-плей. Сейчас в УЕФА подобные проблемы караются жестко. Одно из последствий - отстранение от еврокубков. По решению судебной палаты "Рубин" пропустит один еврокубковый сезон, если даже пробьется туда в течение двух ближайших лет.

Таким образом, даже если казанский клуб выиграет Чемпионат России или, скажем, завоюет Кубок страны, представить Россию на международной арене он не сможет.

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