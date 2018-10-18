В Советском районе Казани построят новую школу за 162,4 миллиона рублей
Она рассчитана на 800 учеников
Фото: pixabay.com
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Стало известно, что в Советском районе Казани в скором времени начнется строительство новой среднеобразовательной школы. На работы из бюджета Татарстана уже выделили 162,4 миллиона рублей. Соответствующая информация появилась в среду, 17 октября, на сайте госзакупок.
Известно, что образовательное учреждение появится в жилом комплексе "Светлая долина" и сможет принять в себя 800 школьников. Конечной датой строительства в техническом задании значится 30 марта 2019 года.
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