В Нижнекамске на истребление грызунов в местах отдыха горожан потратят 1,2 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 19:41 2018-10-18T19:42:16+03:00

В сутки на каждые 100 ловушек должно приходить не менее 6 особей

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В Нижнекамске готовятся истребить грызунов, беспокоящих горожан в местах массового отдыха. На это из местного бюджета уже выделили 1,2 миллиона рублей. Тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, в сутки на каждые 100 ловушек (а их точное количество выявится лишь после обследования территорий - Ред.) должно приходить не менее 6 особей.

Истреблять грызунов будут в парке «Нефтехимиков», в парке чтения и отдыха имени Тукая, в сквере имени Лемаева, в лесном массиве по проспекту Вахитова, на территории вдоль леса до спортивного комплекса «Батыр» и на территории улицы Менделеева (в овраге за заправкой), а также не забудут о кладбище в черте города,

Помимо этого в список попали населенные пункты Красный Ключ, Ключ Труда и Клятле, деревня Пробуждение, села Борок, Смыловка, Сухарево, Шереметьевка и Большое Афанасово, поселок городского типа Камские Поляны, а также летние оздоровительные учреждения «Заря», «Зангар Кул» и «Кама».