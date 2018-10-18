27 октября в Казани выступит знаменитая авиагруппа «Стрижи»

СЕГОДНЯ 12:51 2018-10-18T12:51:42+03:00

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В субботу, 27 октября, над акваторией Казанки пройдет выступление знаменитой на весь мир авиационной группы высшего пилотажа ВВС России «Стрижи». По замылу организаторов, это шоу станет украшением казанского этапа всероссийской акции Минобороны России «Служба по контракту – твой выбор!».

Выступление авиагруппы казанцы видели в 2005 году во время празднования тысячелетия Казани. С тех пор их выступления жители города могли были увидеть только по телевизору.

Само выступление «Стрижей» будет длиться 20 минут. Зрители смогут увидеть фигуры высшего пилотажа и синхронные маневры военных самолетов.

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