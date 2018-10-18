В Казани ищут водителя, который сбил 16-летнего студента и скрылся

СЕГОДНЯ 12:59 2018-10-18T12:59:53+03:00

Молодой человек получил растяжение связок правого голеностопного сустава и ушиб мягких тканей обеих кистей

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В Казани активно идут поиски свидетелей аварии, которая произошла в среду, 17 октября, напротив дома №33 по улице Право-Булачная.

Приблизительно в 17.00 автомобиль сбил 16-летнего студента, который переходил дорогу по «зебре» на светофоре. В результате наезда молодой человек получил растяжение связок правого голеностопного сустава и ушиб мягких тканей обеих кистей. Водитель с места аварии скрылся. Теперь его личность устанавливает Госавтоинспекция Казани.

- Просьба очевидцев данного происшествия откликнуться по телефонам: 8 (843) 5-333-819, 5-333-848, - сообщают в ГИБДД города.

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