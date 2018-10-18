2018-10-18T17:03:16+03:00
Происшествия

Житель Марий Эл за поджог возлюбленной приговорен к колонии

Женщина получила ожоги 30% площади тела
Лика ИСАЕВА
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Фото: Олег ЛУГОВОЙФото: Олег ЛУГОВОЙ
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В Моркинском районном суде республики вынесен приговор 33-летнему местному жителю. Он признан виновным в "Умышленном причинение легкого вреда здоровью" и "Умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с особой жестокостью и мучениями для потерпевшего".

Во время следствия и суда выяснилось, что 3 июняв огороде дома 37-летней женщины между ней и ее сожителем произошла ссора. Мужчина приревновал свою подругу и ударил женщину кулаком в лицо, а затем куском жерди по голове.

А еще через три часа, уже возле дома осужденного, они снова поссорились, и тогда злоумышленник облил свою пассию жидкостью для розжига древесного угля и поджег. Когда женщина начала кричать и молить о помощи, он принес воды и потушил ее. В итоге пострадавшая получила ожог 30% площади тела.

- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 3 лет и 1 месяца лишения свободы в колонии общего режима, - сообщили в следственном комитете Марий Эл. - Приговор в законную силу не вступил.

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