Противники мусоросжигательного завода под Казанью направили второй иск в Верховный суд Татарстана

СЕГОДНЯ 11:17 2018-10-18T11:17:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Противники создания мусоросжигательного завода под Казанью направили иск к кабинету министров Татарстана. Это уже второе их обращение в Верховный суд республики. О таком решении активисты сообщили на свой официальной странице в Интернете.

- Мы видим основания для отмены нового генерального плана Осиновского сельского поселения, согласно которому на территории посёлка должен появиться мусоросжигательный завод. Будет ли суд объективным, во многом зависит от общественного резонанса, - сообщают они.

Помимо этого, из текста сообщения становится ясно - активистам удалось согласовать еще один митинг. Так, 28 октября они соберутся у ДК "Ленина", чтобы побороться за отмену строительства мусоросжигательного завода, а также за введение обязательного раздельного сбора и переработки отходов.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»