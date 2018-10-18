2018-10-18T11:17:07+03:00
Общество

Противники мусоросжигательного завода под Казанью направили второй иск в Верховный суд Татарстана

Кроме этого, активисты согласовали проведение очередного митинга
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Противники создания мусоросжигательного завода под Казанью направили иск к кабинету министров Татарстана. Это уже второе их обращение в Верховный суд республики. О таком решении активисты сообщили на свой официальной странице в Интернете.

- Мы видим основания для отмены нового генерального плана Осиновского сельского поселения, согласно которому на территории посёлка должен появиться мусоросжигательный завод. Будет ли суд объективным, во многом зависит от общественного резонанса, - сообщают они.

Помимо этого, из текста сообщения становится ясно - активистам удалось согласовать еще один митинг. Так, 28 октября они соберутся у ДК "Ленина", чтобы побороться за отмену строительства мусоросжигательного завода, а также за введение обязательного раздельного сбора и переработки отходов.

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