2018-10-18T17:20:41+03:00
Общество

Участники автопробега «Комсомольской правды» устроили праздник для жителей Альметьевска

Горожане получили ценные подарки и сделали необычные фотографии [фото]
Александр ЧЕРНОВ
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Автопробег доехал до АльметьевскаАвтопробег доехал до АльметьевскаФото: Александр ЧЕРНОВ
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Вечером 17 октября, каждый житель Альметьевска, пришедший за покупками в гипермаркет «Эссен» мог получить отличные подарки и поднять себе настроение. Участники автопробега, посвященной 100-летию создания Комсомола устроили праздник для перед входом в торговый центр. Желающие могли сделать необычную фотографию в яркой фото-локации с барабаном, горном, в пилотке с алым знаменем или с рамкой-хештегом автопробега.

Подарки получили почти все зрители праздника от "Комсомолки" Фото: Александр ЧЕРНОВ

Подарки получили почти все зрители праздника от "Комсомолки"Фото: Александр ЧЕРНОВ

Здесь же можно было подключиться к одному из самых популярных проавайдеров «Летай» и выиграть отличные подарки от партнеров автопробега. Ответив на простые вопросы жители Альметьевска выигрывали автомобильные масла от «Татнефть-АЗС Центра», памятные сувениры от ПАО «Таттелеком», продуктовые наборы от гипермаркета «Эссен», а так же смогли оформить подписку на новое полугодие любимой газеты «Комсомольская правда».

Больше фото с автопробега «Комсомольской правды» здесь

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