Участники автопробега «Комсомольской правды» устроили праздник для жителей Альметьевска
Вечером 17 октября, каждый житель Альметьевска, пришедший за покупками в гипермаркет «Эссен» мог получить отличные подарки и поднять себе настроение. Участники автопробега, посвященной 100-летию создания Комсомола устроили праздник для перед входом в торговый центр. Желающие могли сделать необычную фотографию в яркой фото-локации с барабаном, горном, в пилотке с алым знаменем или с рамкой-хештегом автопробега.
Подарки получили почти все зрители праздника от "Комсомолки"Фото: Александр ЧЕРНОВ
Здесь же можно было подключиться к одному из самых популярных проавайдеров «Летай» и выиграть отличные подарки от партнеров автопробега. Ответив на простые вопросы жители Альметьевска выигрывали автомобильные масла от «Татнефть-АЗС Центра», памятные сувениры от ПАО «Таттелеком», продуктовые наборы от гипермаркета «Эссен», а так же смогли оформить подписку на новое полугодие любимой газеты «Комсомольская правда».
Больше фото с автопробега «Комсомольской правды» здесь
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