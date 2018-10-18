Судебный пристав вернул жителю Набережных Челнов деньги за испорченный отпуск
Житель Набережных Челнов через суд получил более 160 тысяч рублей, которые в свое время потратил на отпуск, который так и не состоялся.
Инцидент произошел в 2015 году. Тогда мужчина приобрел билеты на самолет, забронировал отель, но вылететь из аэропорта Шереметьево так и не смог - сотрудница Федеральной службы судебных приставов вынесла постановление о временном ограничении его выезда за границу. Позже стало ясно, что проставление это было незаконным. Тогда-то оставшийся без отпуска житель татарстанского автограда и решил судиться.
Он подал иск в отношении ведомства, а оно, в свою очередь, направило иск к судебному приставу-исполнителю. Которую, в итоге, и обязали выплатить сумму, равную среднемесячной зарплате, а также госпошлину. Оставшуюся часть за испорченный отпуск татарстанцу выплатило УФССП.
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