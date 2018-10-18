Участники автопробега «Комсомольской правды» встретились с ветеранами Комсомола Нижнекамска

СЕГОДНЯ 12:16 2018-10-18T12:16:43+03:00

Автопробег в каждом городе встречают с радостью Фото: Александр ЧЕРНОВ

В честь приезда автоколонны в музее города прошла праздничная программа [фото]

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Автопробег «Комсомольской правды», посвященный 100-летию Комсомола, добрался до Нижнекамска. Автоколонна проехала по центру города и остановилась у главного музея. Здесь участников акции приветствовали жители города и ветераны комсомольских организаций.

В музее собрались более пятидесяти жителей Нижнекамска неравнодушных к КомсомолуФото: Александр ЧЕРНОВ

Директор татарстанского отделения «Комсомольской правды» рассказал гостям о становлении газеты и важных датах в истории издания. Нижнекамцы узнали как выходила «Комсомолка» во времена смены лидеров нашей страны и как объявляла о наступлении Великой отечественной войны.

Гости стали участниками викторины и получили подарки от спонсоров автопробега: ПАО «Таттелеком», сети гипермаркетов «Эссен», «Пекарня №1», компании Дизайн-Групп официального дистрибьютора «Шелл».

Для гостей выступили именитые исполнители НижнекамскаФото: Александр ЧЕРНОВ

Сам музей получил в подарок ель, которая украсит парк перед центральным входом. Для гостей выступили нижнекамские певцы и ветераны Комсомола.

- Комсомол навсегда в сердце нашего города. Ведь Нижнекамск начинался как всесоюзная капитальная Комсомольская стройка. В семье каждого нижекамца есть комсомолец. Подъем, который был в нашей стране – был создан комсомольскими организациями,- рассказала Татьяна Наговицына - второй секретарь ГК КПСС.

Гости получили подарки от спонсоров автопробегаФото: Александр ЧЕРНОВ

- Комсомол – это чувство ответственности, решительности и романтика! Успехов вам в вашей поездке и держите верным курсом звание нашего комсомола, - пожелал участникам автопробега начальник комсомольского штаба всесоюзной ударной стойки Александр Волков.

Общая фотография со всеми участниками автопробегаФото: Александр ЧЕРНОВ

В завершении участники встречи сделали памятную фотографию и устроили чаепитие в музее.