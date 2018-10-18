Названы причины ЧП с теплоходом в Татарстане

СЕГОДНЯ 10:22 2018-10-18T10:22:53+03:00

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ЧП с теплоходом "Окский-49" произошло в среду, 17 октября, приерно в 15.00, когда судно выходило из залива Лесная Гавань на судовой ход в районе 1311 километра судового хода реки Волга. Теплоход получил пробоину, и в машинной отделене начала поступать забортная вода. Капитан судна сообщил о ЧП, и на помощь поспешили три судна, которые до сих пор поддерживают его на плаву.

По данному факту Татарстанская транспортная прокуратура начала доследственную проверку. Как уже стало известно "Казанскому репортеру", сильный порыв ветра скорректировал движение, и сразу после этого грузовой теплоход налетел на буй. Ниже ватерлинии левого борта образовалась пробоина. Во время этого ЧП никто не пострадал.

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