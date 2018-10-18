В Казани пройдет VI Международный "Абязов-фестиваль"

СЕГОДНЯ 10:11 2018-10-18T10:11:22+03:00

Темой фестиваля этого года стал синтез классики и рока "РОКовая классика"

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Брендовый музыкальный форум оркестра La Primavera пройдет в Казани с 5 по 16 декабря. Он создан художественным руководителем коллектива Рустемом Абязовым в 2011 году. Проводится фестиваль один раз в два года.

Напомним, что этот удивительный проект объединяет разные виды искусств: музыкальное, театральное, хореографическое, живописное, музейное, и жанры: классику, джаз, рок, этно, живопись, песочную анимацию, художественное слово.

Предстоящий, шестой, праздник музыки посвящен року и называется "РОКовая классика". В афише этого года – четыре концерта с участием музыкантов Москвы и Казани.

Откроется фестиваль совместным выступлением камерного оркестра La Primavera и ВИА "Волга-Волга", который в этом году отмечает свое «совершеннолетие» - 21 год.

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