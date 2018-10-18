В Казани лось выскочил под Porsche

СЕГОДНЯ 09:46 2018-10-18T09:46:45+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие произошло 16 октября возле поселка Займище в Кировском районе Казани на трассе М7 "Москва-Уфа". По предварительным данным, водитель Porsche не смог заметить животное, которое намеревалось перейти дорогу - его скрывал от него соседний автомобиль. Сам же Porsche ехал по крайней левой полосе.

Мужчина попытался избежать столкновение с сохатым, вывернув руль, но это не помогло. Автомобиль сбил животное по касательной, и лось скончался на месте происшествия.

Иномарке предстоит дорогостоящий ремонт, за гибель лося придется оплатить штраф.

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