2018-10-18T09:46:45+03:00
Происшествия

В Казани лось выскочил под Porsche

Животное погибло от полученных травм
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
С места происшествияС места происшествияФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

Дорожно-транспортное происшествие произошло 16 октября возле поселка Займище в Кировском районе Казани на трассе М7 "Москва-Уфа". По предварительным данным, водитель Porsche не смог заметить животное, которое намеревалось перейти дорогу - его скрывал от него соседний автомобиль. Сам же Porsche ехал по крайней левой полосе.

Мужчина попытался избежать столкновение с сохатым, вывернув руль, но это не помогло. Автомобиль сбил животное по касательной, и лось скончался на месте происшествия.

Иномарке предстоит дорогостоящий ремонт, за гибель лося придется оплатить штраф.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24