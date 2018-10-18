В Татарстане теплоход получил пробоину днища
Сигнал SOS поступил 17 октября в 15.40 на пульт службы "112". При выходе из залива "Лесная гавань" (на границе Татарстана и Ульяновской области, 1311 километр судового хода реки Волга) получил пробоину днища теплоход "Окский-49".
В результате начало заливать машинное отделение.
На помощь поспешили суда, находящиеся рядом. При помощи трех судов "Окский-49" поддерживается на плаву.
- Погибших и пострадавших нет, - сообщили в МЧС Татарстана. - Задержки движения судов нет. Экипаж судна проводит работы по устранению пробоины. Причина происшествия устанавливается.
По данному факту Татарстанская транспортная прокуратура уже начала проверку.
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