В Татарстане теплоход получил пробоину днища

СЕГОДНЯ 09:08 2018-10-18T09:08:31+03:00

На плаву "Окский-49" поддерживают три судна

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Сигнал SOS поступил 17 октября в 15.40 на пульт службы "112". При выходе из залива "Лесная гавань" (на границе Татарстана и Ульяновской области, 1311 километр судового хода реки Волга) получил пробоину днища теплоход "Окский-49".

В результате начало заливать машинное отделение.

На помощь поспешили суда, находящиеся рядом. При помощи трех судов "Окский-49" поддерживается на плаву.

- Погибших и пострадавших нет, - сообщили в МЧС Татарстана. - Задержки движения судов нет. Экипаж судна проводит работы по устранению пробоины. Причина происшествия устанавливается.

По данному факту Татарстанская транспортная прокуратура уже начала проверку.

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