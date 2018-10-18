Татарстанский врач назначен советником премьер-министра Дагестана

СЕГОДНЯ 08:50 2018-10-18T08:50:33+03:00

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В Кабинете министров и правительстве Дагестана прибавилось татарстанцев. Врач Ленар Сабиров назначен советником премьер-министра Дагестана Артема Здунова. Соответствующее распоряжение подписано, и Сабиров вступил в свою должность.

Про Ленара Сабирова известно пока немного. Несколько лет - с 2011 года по 2017 год, он возглавлял клинический госпиталь при медико-санитарной части МВД Татарстана. Сабиров кандидат медицинских наук.

Сам Артем Здунов с 2014 года по февраль 2018 года был министром экономики Татарстана. С 7 февраля 2018 года - премьер-министр Дагестана.

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