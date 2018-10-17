2018-10-17T19:32:16+03:00
Происшествия

В Казани двух экс-полицейских будут судить за взятку и попытку мошенничества

Утверждается, что за деньги правоохранитель обещал «отмазать» обвиняемого в угоне
Олег ЛУГОВОЙ
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Один из обвиняемых находится под стражей, другой под домашним арестом.Один из обвиняемых находится под стражей, другой под домашним арестом.Фото: Иван ВИСЛОВ
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На скамье подсудимых в скором времени окажутся экс-сотрудники ОП «Гвардейский» - 37-летний замначальника отдела по расследованию и 34-летний замначальника уголовного розыска.

Они, в зависимости от роли каждого, обвиняются по трем уголовным статьям. В том числе, в получении взятки и покушении на мошенничество.

По версии следствия, в мае этого года в производстве у 37-летнего фигуранта находилось дело мужчины, который подозревался в угоне. Сестра последнего обратилась к 34-летнему коллеге полицейского с просьбой «отмазать» брата. Тот за 400 тысяч рублей согласился смягчить статью.

Когда же уголовное дело попало в суд, обвиняемый предложил женщине за 600 тысяч рублей организовать для ее брата условное наказание, хотя не мог сделать это никоим образом. При передаче денег двоих полицейских задержали.

- Свою вину мужчины признали полностью. 37-летний фигурант находится под стражей, другой под домашним арестом, - сообщают в прокуратуре Татарстана. – Расследование завершено, дело передано в суд.

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