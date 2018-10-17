2018-10-17T18:28:41+03:00
Происшествия

В Татарстане браконьеры, поймавшие более 27 тысяч раков, отделались условным сроком

Вместе с ними на скамье подсудимых также оказался и уже бывший полицейский
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: АзНИИРХФото: АзНИИРХ
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Пятерых татарстанцев, а также одного экс-полицейского, признали виновными в браконьерстве и получении взятки.

С 2015 по 2017 года в Актанышском районе пятеро мужчин незаконно выловили более 27 тысяч речных раков. Тем самым причинив водным биологическим ресурсам ущерб на сумму свыше 170 тысяч рублей.

Мало того, один из осужденных смог подкупить местного полицейского. Тот согласился и получил за общее покровительство браконьеров взятку в 50 тысяч рублей. В итоге трое осужденных свою вину признали, но лишь частично. Остальные не сделали и этого.

- Суд приговорил пятерых мужчин к условному лишению свободы на срок от 2,5 до 3 лет с испытательным сроком от 2,5 до 3 лет. Бывши же полицейский получил 3 года колонии общего режима с лишением права занимать должности в правоохранительных органах и органах государственной власти в течение 2 лет, - сообщают в прокуратуре Татарстана.

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