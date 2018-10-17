Президент Татарстана выразил соболезнование главе Крыма в связи с трагедией в Керчи
В связи с трагическим событием, которое произошло в политехническом колледже Керчи, президент Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования главе Крыма Сергею Аксенову.
- С болью и сопереживанием восприняли в Татарстане известие о взрыве в Керченском политехническом колледже, повлекшем за собой человеческие жертвы. Гибель невинных людей, молодежи, вызывает искреннее сочувствие, и жители республики скорбят вместе с семьями и близкими погибших. Просим передать им слова нашей поддержки, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим, - говорится в телеграмме Рустама Минниханова.
Напомним, 17 октября в результате взрыва погибли 19 человек и еще 50 пострадало.
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