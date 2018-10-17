Президент Татарстана выразил соболезнование главе Крыма в связи с трагедией в Керчи

СЕГОДНЯ 18:12 2018-10-17T18:12:50+03:00

В политехническом колледже погибли 19 человек и 50 пострадали

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В связи с трагическим событием, которое произошло в политехническом колледже Керчи, президент Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования главе Крыма Сергею Аксенову.

- С болью и сопереживанием восприняли в Татарстане известие о взрыве в Керченском политехническом колледже, повлекшем за собой человеческие жертвы. Гибель невинных людей, молодежи, вызывает искреннее сочувствие, и жители республики скорбят вместе с семьями и близкими погибших. Просим передать им слова нашей поддержки, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим, - говорится в телеграмме Рустама Минниханова.

Напомним, 17 октября в результате взрыва погибли 19 человек и еще 50 пострадало.