47 улиц Казани 18 октября останутся без воды

СЕГОДНЯ 17:51 2018-10-17T17:51:40+03:00

Воды не будет с 9.00 до 18.00. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

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18 октября в ряде домов Советского района Казани на сутки отключат водоснабжение. Это связано с проведением работ на сетях водопровода.

Так, с 9.00 18 октября до 9.00 19 октября воды не будет по улицам 1-я Азинская, 2-я Азинская, 3-я Азинская, 8 Марта, П.Алексеева, Академика Арбузова, Артиллерийская, Беговая, Галеева, Дружбы, Журналистов, Заря, Зенитная, Зур Урам, Кавалерийская, Каспийская, Кирпичникова, Краснооктябрьская, С.Лазо, Металлистов, Новаторов, Ново-Азинская, Оборонная, Олонецкая, Попова, Радистов, Связистов, Сеченова, Сибирский переулок, Строительная, Уфимская, Халитова, а также в домах поселка Царицыно и поселка Царицынский Бугор по улицам Ансар, Аяз, Балантау, Беркутовская, Зирекле, Игелекле, Травная, Тургай, Январская.

В это же время воду отключат по улицам Академика Губкина (кроме домов 2а (д/с №235), 6, 8, 10, 14 (д/с №199); Искра, 1, 3, 4, 6, 8, 7; Николая Ершова, 31-65 (нечетные номера домов), 54, 56, 58, 58б, 76/1, 78а (д/с №253), 78б, 80, 80а; Космонавтов, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6в, 8, 1а, 2/1; проспекту Победы, 200-230 (четные номера домов), и Сибирскому тракту 1-27 (нечетные номера домов), 35-41 (нечетные номера домов), 2-36 (четные номера домов).