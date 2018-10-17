2018-10-17T17:19:32+03:00
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Президент Татарстана: в 2019 году в Нижнекамске пройдет ремонт в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги»

Об этом Рустам Минниханов заявил на специализированной выставке «Дорога 2018»
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: president.tatar.ruФото: president.tatar.ru
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Во время выставки «Дорога 2018», которая проходит в «Казань ЭКСПО», на пленарном заседании полугодовой научно-практической конференции Федерального дорожного агентства «Безопасные и качественные дороги» выступил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Он заявил, что в 2019 году ремонт проезжей части в рамках этого проекта пройдет и в Нижнекамске. Сейчас реализация «Безопасные и качественные дороги» идет только в Казани и Набережных Челнах.

За время действия этой федеральной программы в Татарстане отремонтировано уже более 338 км дорог, повышена безопасность дорожного движения на 163 участках концентрации ДТП, оборудовано светофорами 74 перекрестка.

В итоге благодаря проделанной работе, доля дорог, соответствующих действующим нормативам, составила 81%, а количество мест концентрации ДТП снизилось на 73% к уровню 2016 года.

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