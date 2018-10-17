В Татарстане увеличилось количество зарегистрированных безработных

СЕГОДНЯ 18:43 2018-10-17T18:44:16+03:00

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По данным Минтруда Татарстана, на 16 октября в республике зарегистрировано 9 922 безработных. По сравнению с предыдущей отчетной неделей их количество увеличилось на семь человек. В итоге уровень регистрируемой безработицы в регионе составляет всего 0,49% от всего числа работоспособных жителей.

При этом предприятиями и организациями предложено 43 355 вакансии. Только за отчетную неделю их количество выросло на 6 578. В итоге на одно предложение о работе условно приходится 0,22 человека.

Кроме того, опять же согласно данным Минтруда Татарстана, в моногородах республики количество официально зарегистрированных безработных уменьшается. Так, по сравнению с предыдущим отчетным периодом, например, в Зеленодольске таковых стало меньше на 17 человек. Уменьшилось количество безработных и в Елабуге, Камских Полянах, Набережных Челнах, Менделеевске, а также Чистополе.

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