2018-10-17T16:42:57+03:00
Общество

МВД Татарстана: с начала 2018 года в республике зарегистрировано более 31,7 тысячи преступлений

При этом раскрываемость убийств составила 97,8%
Олег ЛУГОВОЙ
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Об этом было сказано на коллегии ведомства.Об этом было сказано на коллегии ведомства.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В эту среду в Нижнекамске прошло расширенное заседание коллегии МВД Татарстана по итогам первых девяти месяцев текущего года.

Так, было обозначено, что уровень преступности в республике в расчете на 100 тысяч населения до сих пор значительно ниже, чем в среднем по России и Приволжскому федеральному округу.

Всего за отчетный период в Татарстане было зарегистрировано 31 769 преступлений, из них раскрыто было более половины – 18 618. И это при том, что каждое пятое из них относится к категории тяжких и особо тяжких.

Также на коллегии было отмечено, что раскрываемость убийств в этом полугодии составила 97,8%, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью - 99,4%, а грабежей и разбойных нападений - более 90%.

Кроме того, в 2018-ом в суд были направлены уголовные дела по 876 преступлениям прошлых лет, в том числе по 18 убийствам.

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