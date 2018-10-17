Игорь Левитин в Татарстане: строительство скоростной автодороги Москва-Казань - это выход в Китай
На открытии движения на отремонтированном отрезке федеральной трассы М-7 от Казани до Набережных Челнов, который имеет протяженность в 220 километров, помощник Президента России Игорь Левитин заявил о другом масштабном дорожном проекте в Татарстане.
- Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым утверждена программа развития транспортной инфраструктуры до 2024 года. Один из проектов – это строительство высокоскоростной дороги Москва-Казань. Работа над ней будет вестись по новым технологиям. Это новый выход из Москвы до Казани и дальше на Китай, - заявил Игорь Левитин.
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