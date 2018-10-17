Президент Татарстана и помощник Президента России открыли в «Казань ЭКСПО» выставку «Дорога 2018»

СЕГОДНЯ 15:41 2018-10-17T15:42:05+03:00

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В эту среду, 17 октября, в одном из павильонов «Казань ЭКСПО» была открыта специализированная выставка «Дорога 2018».

В церемонии приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов и помощник Президента России Игорь Левитин.

По словам высокого гостя, эта выставка – финальный отчет дорожников за прошедший год. Левитин также напомнил, что мероприятие впервые проходит за пределами Москвы – в Татарстане.

В свою очередь, Рустам Минниханов поблагодарил Федеральное дорожное агентство за решение провести «Дорога 2018» в Казани. По его словам, для региона это знаковое событие.

После того как была нажата символическая кнопка старта выставки, Рустам Минниханов и Игорь Левитин ознакомились с выставленными стендами.

Фото: с сайта metshin.ru

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