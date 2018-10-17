2018-10-17T15:42:05+03:00
Общество

Президент Татарстана и помощник Президента России открыли в «Казань ЭКСПО» выставку «Дорога 2018»

Впервые мероприятие проходит за пределами Москвы [фото]
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: с сайта metshin.ruФото: с сайта metshin.ru
Изменить размер текста:

В эту среду, 17 октября, в одном из павильонов «Казань ЭКСПО» была открыта специализированная выставка «Дорога 2018».

В церемонии приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов и помощник Президента России Игорь Левитин.

По словам высокого гостя, эта выставка – финальный отчет дорожников за прошедший год. Левитин также напомнил, что мероприятие впервые проходит за пределами Москвы – в Татарстане.

В свою очередь, Рустам Минниханов поблагодарил Федеральное дорожное агентство за решение провести «Дорога 2018» в Казани. По его словам, для региона это знаковое событие.

После того как была нажата символическая кнопка старта выставки, Рустам Минниханов и Игорь Левитин ознакомились с выставленными стендами.

Фото: с сайта metshin.ru

Фото: с сайта metshin.ru

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Игорь Левитин в Татарстане: строительство скоростной автодороги Москва-Казань - это выход в Китай
В Советском районе Казани на сутки отключат воду
В Марий Эл полицейские с собакой искали наркотики в военных казармах
18 октября в Казани пройдут гонки на картах за Кубок МВД Татарстана
Полицейские Татарстана задержали курьера с 1 килограммом афмитамина
17 октября в аэропорту Казани стартовали прямые туристические авиарейсы в Китай
Участники автопробега встретились с воспитанниками детского приюта Набережных Челнов
В Татарстане неопытный водитель устроил аварию с двумя пострадавшими
В Татарстане суд отправил телефонного «террориста» в психушку
Банку ВТБ подтвержден высокий рейтинг корпоративного управления
В Марий Эл пожарные вынесли из огня мужчину
Четыре района Казани 18 октября останутся без света
В Татарстане села на мель баржа из Волгоградской области
1 ноября в Казани появятся более 1000 новых платных парковочных мест
Татарстанская таможня обнаружила посылки с контрафактными эмблемами дорогих иномарок
В Йошкар-Оле после наезда на пешехода автомобиль врезался в дорожный знак
В Казани завершен ремонт улицы Шуртыгина
Аэропорт в Татарстане не назовут в честь Ольги Бузовой
Приставы Татарстана взыскали 10 миллионов рублей по экологическим нарушениям
В Татарстане во время пожара задохнулась пенсионерка
В Казани в троллейбусе упала и получила травму головы 91-летняя пенсионерка
"Ак Барс" проиграл "Йокериту", ведя в счете за 5 минут до конца матча
Мэрия Йошкар-Олы ежемесячно публикует список налоговых должников на своем сайте
В Набережных Челнах появилась именная скамейка «Комсомольской правды»
В Чувашии разыскивают пенсионерку, пропавшую 11 октября
Экс-участница телепроекта "Голос" Язиля Мухаметова расскажет жителям Набережных Челнов о секрете успеха
В Марий Эл приставы опечатали деревенские колонки с водой