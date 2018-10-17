В Советском районе Казани на сутки отключат воду

СЕГОДНЯ 15:25 2018-10-17T15:26:07+03:00

Воды не будет с 9.00 18 октября до 9.00 19 октября. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Она пропадет в ряде домов из-за проведения на сетях ремонтных работ

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Так, с 9.00 18 октября до 9.00 19 октября воду отключат по улицам: 1-я Азинская, 2-я Азинская, 3-я Азинская, 8 Марта, П.Алексеева, Академика Арбузова, Артиллерийская, Беговая, Галеева, Дружбы, Журналистов, Заря, Зенитная, Зур Урам, Кавалерийская, Каспийская, Кирпичникова, Краснооктябрьская, С.Лазо, Металлистов, Новаторов, Ново-Азинская, Оборонная, Олонецкая, Попова, Радистов, Связистов, Сеченова, Сибирский переулок, Строительная, Уфимская, Халитова.

В поселках Царицыно и Царицынский Бугор по улицам: Ансар, Аяз, Балантау, Беркутовская, Зирекле, Игелекле, Травная, Тургай, Январская.

Воду отключат и по адресам: ул.Академика Губкина (кроме домов 2а (д/с №235), 6, 8, 10, 14 (д/с №199); ул.Искра, 1, 3, 4, 6, 8, 7; ул.Николая Ершова, 31-65 (нечетные номера домов), 54, 56, 58, 58б, 76/1, 78а (д/с №253), 78б, 80, 80а; ул.Космонавтов, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6в, 8, 1а, 2/1; пр.Победы, 200-230 (четные номера домов); Сибирский тракт, 1-27 (нечетные дома), 35-41 (нечетные дома), 2-36 (четные дома).