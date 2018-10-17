18 октября в Казани пройдут гонки на картах за Кубок МВД Татарстана

СЕГОДНЯ 14:56 2018-10-17T14:56:10+03:00

За него поборются 67 юных пилотов со всей республики

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В этот четверг, 18 октября, в казанском картинг-центре «Форсаж» пройдут гонки на миниатюрных болидах. Юные спортсмены будут соревноваться за право обладания Кубком МВД Татарстана. Это уже 13-е по счету подобные гонки. Всего на трассу выйдут 67 юных картингистов из 27 городов и районов республики.

Они испытают себя в двух возрастных категориях: от 9 до 11 лет и от 12 до 15 лет.

Церемония открытия гонок запланирована на 11.30, а церемония награждения победителей – на 15.30. Сообщает пресс-служба министерства спорта Татарстана.

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