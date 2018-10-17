Полицейские Татарстана задержали курьера с 1 килограммом афмитамина

СЕГОДНЯ 14:45 2018-10-17T15:27:25+03:00

Это примерно 5 тысяч доз стоимостью на черном рынке более 1,7 миллиона рублей

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Во время раскрытия схемы по бесконтактному распространению синтетических наркотиков правоохранители вышли на главного подозреваемого - 35-летнего ранее уже судимого жителя Нижегородской области.

Татарстанским полицейским удалось задержать его на родине. При этом из подготовленного мужчиной тайника стражи порядка изъяли чуть более одного килограмма афмитамина.

По примерным оценкам, это более 5 тысяч разовых доз наркотика. Общая стоимость партии на черном рынке примерно составляет более 1,7 миллиона рублей.

- Кроме этого, в ходе обыска в квартире задержанного оттуда изъяты весы с отпечатками его пальцами и наркотического порошка, а также упаковочные принадлежности, - сообщают в МВД Татарстана. - По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Задержанный был помещен под стражу.

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