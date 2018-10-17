2018-10-17T14:19:09+03:00
Туризм

17 октября в аэропорту Казани стартовали прямые туристические авиарейсы в Китай

Вылеты из столицы Татарстана будут осуществляться по средам
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: Алина НИЗАМОВАФото: Алина НИЗАМОВА
Изменить размер текста:

В эту среду, 17 октября, в аэропорту Казани в торжественной обстановке дали старт прямым туристическим рейсам в Китай. А именно в город Хайкоу – столицу южной провинции Хайнань. Рейс является чартерным. Его будет выполнять 374-местный Boeing 777-200ER.

Самолеты летают по средам. Из Казани отправка в 9.40, а прибытие в Хайкоу в 22.55. Обратное отправление в столицу Татарстана в 1.30, с прибытием в 5.30. Пассажиры проведут в полете девять часов. Отмечается, что время указано местное – в Хайкоу оно опережает московское на пять часов. Также не исключены изменения в расписании.

СПРАВКА

Тропический остров Хайнань расположен на юге Китая, на одной широте с Гавайями, из-за чего часто называется «Восточными Гавайями». На острове представлены тропические леса с густыми зарослями, пляжи и белый песок, изумрудное море с прозрачной водой. Климат субэкваториальный.

Еще больше материалов по теме: «Туризм: Авиаперелеты»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
47 улиц Казани 18 октября останутся без воды
Президент Татарстана: в 2019 году в Нижнекамске пройдет ремонт в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги»
«Ростелеком» объявил о внедрении квантовых коммуникаций на своей сети
МВД Татарстана: с начала 2018 года в республике зарегистрировано более 31,7 тысячи преступлений
Игорь Левитин в Татарстане: строительство скоростной автодороги Москва-Казань - это выход в Китай
Президент Татарстана и помощник Президента России открыли в «Казань ЭКСПО» выставку «Дорога 2018»
В Советском районе Казани на сутки отключат воду
В Марий Эл полицейские с собакой искали наркотики в военных казармах
18 октября в Казани пройдут гонки на картах за Кубок МВД Татарстана
Полицейские Татарстана задержали курьера с 1 килограммом афмитамина
Участники автопробега встретились с воспитанниками детского приюта Набережных Челнов