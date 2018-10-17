17 октября в аэропорту Казани стартовали прямые туристические авиарейсы в Китай

СЕГОДНЯ 14:19 2018-10-17T14:19:09+03:00

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В эту среду, 17 октября, в аэропорту Казани в торжественной обстановке дали старт прямым туристическим рейсам в Китай. А именно в город Хайкоу – столицу южной провинции Хайнань. Рейс является чартерным. Его будет выполнять 374-местный Boeing 777-200ER.

Самолеты летают по средам. Из Казани отправка в 9.40, а прибытие в Хайкоу в 22.55. Обратное отправление в столицу Татарстана в 1.30, с прибытием в 5.30. Пассажиры проведут в полете девять часов. Отмечается, что время указано местное – в Хайкоу оно опережает московское на пять часов. Также не исключены изменения в расписании.

СПРАВКА

Тропический остров Хайнань расположен на юге Китая, на одной широте с Гавайями, из-за чего часто называется «Восточными Гавайями». На острове представлены тропические леса с густыми зарослями, пляжи и белый песок, изумрудное море с прозрачной водой. Климат субэкваториальный.