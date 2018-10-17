В Татарстане суд отправил телефонного «террориста» в психушку

СЕГОДНЯ 13:02 2018-10-17T13:02:05+03:00

Мужчина обещал совершить теракт, если к нему не придет «скорая»

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В Нурлате суд рассмотрел уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма, возбужденного в отношении 47-летнего татарстанца.

17 июня, находясь в деревне Тимерлик, мужчина по пьяни позвонил со своего мобильника в службу «112». Он сообщил оператору, что если к нему не приедет «скорая помощь», то он совершит теракт. Срочная медицинская помощь татарстанцу на тот момент не требовалась. Он просто хотел, чтобы медики подвезли его в Нурлат.

Как потом выяснилось, мужчина страдает параноидной шизофренией непрерывного типа течения, осложненной синдромом зависимости от алкоголя.

- С учетом этого, суд назначил ему принудительное лечения в психиатрическом стационаре общего типа. Данное решение не вступило в законную силу, - сообщают в прокуратуре Татарстана.

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