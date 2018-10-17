2018-10-17T13:30:07+03:00
Происшествия

В Татарстане неопытный водитель устроил аварию с двумя пострадавшими

ДТП произошло в Менделеевском районе республики
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Фото с места происшествия предоставлено УГИБДД МВД ТатарстанаФото с места происшествия предоставлено УГИБДД МВД Татарстана
Изменить размер текста:

Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два водителя, произошло 16 октября в 15.47 на 7 километре автодороги Псеево-Крынды в Менделеевском районе республики.

По предварительным данным, 21-летний водитель "девятки", не имеющий достаточного опыта для управления автомобилем, превысил безопасную скорость и выехал на встречку. Там его автомобиль лоб в лоб столкнулся с иномаркой "ДЭУ Нексия", которой управлял 22-летний мужчина.

- В результате аварии оба водителя получили травмы различной степени тяжести и доставлены в больницу, - сообщили в УГИБДД МВД Татарстана. - Автомобили получили серьезные технические повреждения.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Участники автопробега встретились с воспитанниками детского приюта Набережных Челнов
В Татарстане суд отправил телефонного «террориста» в психушку
Банку ВТБ подтвержден высокий рейтинг корпоративного управления
В Марий Эл пожарные вынесли из огня мужчину
Четыре района Казани 18 октября останутся без света
В Татарстане села на мель баржа из Волгоградской области
1 ноября в Казани появятся более 1000 новых платных парковочных мест
Татарстанская таможня обнаружила посылки с контрафактными эмблемами дорогих иномарок
В Йошкар-Оле после наезда на пешехода автомобиль врезался в дорожный знак
В Казани завершен ремонт улицы Шуртыгина
Аэропорт в Татарстане не назовут в честь Ольги Бузовой
Приставы Татарстана взыскали 10 миллионов рублей по экологическим нарушениям
В Татарстане во время пожара задохнулась пенсионерка
В Казани в троллейбусе упала и получила травму головы 91-летняя пенсионерка
"Ак Барс" проиграл "Йокериту", ведя в счете за 5 минут до конца матча
Мэрия Йошкар-Олы ежемесячно публикует список налоговых должников на своем сайте
В Набережных Челнах появилась именная скамейка «Комсомольской правды»
В Чувашии разыскивают пенсионерку, пропавшую 11 октября
Экс-участница телепроекта "Голос" Язиля Мухаметова расскажет жителям Набережных Челнов о секрете успеха
В Марий Эл приставы опечатали деревенские колонки с водой