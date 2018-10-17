В Татарстане неопытный водитель устроил аварию с двумя пострадавшими
Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два водителя, произошло 16 октября в 15.47 на 7 километре автодороги Псеево-Крынды в Менделеевском районе республики.
По предварительным данным, 21-летний водитель "девятки", не имеющий достаточного опыта для управления автомобилем, превысил безопасную скорость и выехал на встречку. Там его автомобиль лоб в лоб столкнулся с иномаркой "ДЭУ Нексия", которой управлял 22-летний мужчина.
- В результате аварии оба водителя получили травмы различной степени тяжести и доставлены в больницу, - сообщили в УГИБДД МВД Татарстана. - Автомобили получили серьезные технические повреждения.
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»
Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»