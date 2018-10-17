Четыре района Казани 18 октября останутся без света

СЕГОДНЯ 12:35 2018-10-17T12:36:06+03:00

Света не будет в течение нескольких часов. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

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18 октября в Казани вновь отключат свет. На сей раз без электричества останутся жители четырех районов стоолицы Татарстана.

Так, с 8.00 до 13.00 света не будет в Вахитовском районе в жилых домах по улицам Астрономическая, 3/16, Галактионова, 3, 3а, 3б, 5, 5а, 12, Пушкина, 56, 58; с 8.00 до 11.00 – по улицам Муштари, 35/60, Толстого, 14, с 9.00 до 17.00 – по улице Камала, 51, 53, с 14.00 до 18.00 – по улицам Достоевского, 4, Курашова, 20, Лесгафта, 1/2, с 13.00 до 16.00 - по улице Волкова, 84, 86.

С 8.30 до 17.00 электричество отключат в Кировском районе по улицам Батыршина, 85, Низовая, 8-1, 8-2, 8-3, 10, 12, 14, 16, 20; Одноэтажная, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, Повстанческая, 26а, 28, 30, 34, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 71, 69, 65, 63, 61; Полевая, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102.

С 8.00 до 18.00 – по улицам Вагонная, 2, 4, 6, 8, 10, 12, Лаишевская, 1, 3, 4, 5, 7, 7а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 24а, 26, Летняя, 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 25а, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, Минусинская, 1/1, 1/2, 2, 15, 15а, 17, 19, 21, Новгородская, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 45, 46, 46а, 46б, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 63/2, 65, 67а, 69, переулок Прибрежный, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13.

С 9.00 до 18.00 планируется отключение электричества в Советском районе по улицам Авиахима, 5, Гвардейская, 36, 36а; Зорге, 12, 12а, 15, 16, 16а, 18, 19, 21, 23, 25, Кирпичная, 1/31, 3, 4, 5, 9; Красной Позиции, 29а, 29б, 29в; Аделя Кутуя, 4а; а также в поселке Кульсеитово по улицам Айнур, с 3 по 29 дома, Дулкын, со 2 по 40 дома и в переулке.Айнур.

С 9.00 до 17.00 без света останутся жители Приволжского района по улице Фучика, 55, 55а, 69, 71, 75, 79, 83, 83а, а также частного сектора поселка Восточный по улицам Акчулпан, Звонкая и частного сектора поселка Мирный по улицам Березниковская, Надпойменная, Ново-Давликеевская, Подлесная.