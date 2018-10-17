2018-10-17T12:36:06+03:00
Общество

Четыре района Казани 18 октября останутся без света

Причина - ремонтные работы
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Света не будет в течение нескольких часов.Света не будет в течение нескольких часов.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
Изменить размер текста:

18 октября в Казани вновь отключат свет. На сей раз без электричества останутся жители четырех районов стоолицы Татарстана.

Так, с 8.00 до 13.00 света не будет в Вахитовском районе в жилых домах по улицам Астрономическая, 3/16, Галактионова, 3, 3а, 3б, 5, 5а, 12, Пушкина, 56, 58; с 8.00 до 11.00 – по улицам Муштари, 35/60, Толстого, 14, с 9.00 до 17.00 – по улице Камала, 51, 53, с 14.00 до 18.00 – по улицам Достоевского, 4, Курашова, 20, Лесгафта, 1/2, с 13.00 до 16.00 - по улице Волкова, 84, 86.

С 8.30 до 17.00 электричество отключат в Кировском районе по улицам Батыршина, 85, Низовая, 8-1, 8-2, 8-3, 10, 12, 14, 16, 20; Одноэтажная, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, Повстанческая, 26а, 28, 30, 34, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 71, 69, 65, 63, 61; Полевая, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102.

С 8.00 до 18.00 – по улицам Вагонная, 2, 4, 6, 8, 10, 12, Лаишевская, 1, 3, 4, 5, 7, 7а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 24а, 26, Летняя, 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 25а, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, Минусинская, 1/1, 1/2, 2, 15, 15а, 17, 19, 21, Новгородская, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 45, 46, 46а, 46б, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 63/2, 65, 67а, 69, переулок Прибрежный, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13.

С 9.00 до 18.00 планируется отключение электричества в Советском районе по улицам Авиахима, 5, Гвардейская, 36, 36а; Зорге, 12, 12а, 15, 16, 16а, 18, 19, 21, 23, 25, Кирпичная, 1/31, 3, 4, 5, 9; Красной Позиции, 29а, 29б, 29в; Аделя Кутуя, 4а; а также в поселке Кульсеитово по улицам Айнур, с 3 по 29 дома, Дулкын, со 2 по 40 дома и в переулке.Айнур.

С 9.00 до 17.00 без света останутся жители Приволжского района по улице Фучика, 55, 55а, 69, 71, 75, 79, 83, 83а, а также частного сектора поселка Восточный по улицам Акчулпан, Звонкая и частного сектора поселка Мирный по улицам Березниковская, Надпойменная, Ново-Давликеевская, Подлесная.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Участники автопробега встретились с воспитанниками детского приюта Набережных Челнов
В Татарстане неопытный водитель устроил аварию с двумя пострадавшими
В Татарстане суд отправил телефонного «террориста» в психушку
Банку ВТБ подтвержден высокий рейтинг корпоративного управления
В Марий Эл пожарные вынесли из огня мужчину
В Татарстане села на мель баржа из Волгоградской области
1 ноября в Казани появятся более 1000 новых платных парковочных мест
Татарстанская таможня обнаружила посылки с контрафактными эмблемами дорогих иномарок
В Йошкар-Оле после наезда на пешехода автомобиль врезался в дорожный знак
В Казани завершен ремонт улицы Шуртыгина
Аэропорт в Татарстане не назовут в честь Ольги Бузовой
Приставы Татарстана взыскали 10 миллионов рублей по экологическим нарушениям
В Татарстане во время пожара задохнулась пенсионерка
В Казани в троллейбусе упала и получила травму головы 91-летняя пенсионерка
"Ак Барс" проиграл "Йокериту", ведя в счете за 5 минут до конца матча
Мэрия Йошкар-Олы ежемесячно публикует список налоговых должников на своем сайте
В Набережных Челнах появилась именная скамейка «Комсомольской правды»
В Чувашии разыскивают пенсионерку, пропавшую 11 октября
Экс-участница телепроекта "Голос" Язиля Мухаметова расскажет жителям Набережных Челнов о секрете успеха
В Марий Эл приставы опечатали деревенские колонки с водой