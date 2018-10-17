В Татарстане села на мель баржа из Волгоградской области
ЧП произошло утром 17 октября в Камско-Устьинском районе республики. Там спасатели МЧС получили сигнал SOS с баржи, которая направлялась из города Волжский Волгоградской области в Нижний Новгород. В трюмах судно перевозит металлические изделия.
Возле поселка Красновидово баржа села на мель. По предварительным данным, никто не пострадал, сообщили в МЧС Татарстана. По сообщению экипажа баржи, повреждения на ней нет.
Для ликвидации происшествия на место отправлены специалисты, они и будут выяснять причины ЧП.
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