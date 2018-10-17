В Татарстане села на мель баржа из Волгоградской области

СЕГОДНЯ 11:58 2018-10-17T11:58:33+03:00

С места происшествия Фото: МЧС по Татарстану

По предварительным данным, пострадавших нет

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ЧП произошло утром 17 октября в Камско-Устьинском районе республики. Там спасатели МЧС получили сигнал SOS с баржи, которая направлялась из города Волжский Волгоградской области в Нижний Новгород. В трюмах судно перевозит металлические изделия.

Возле поселка Красновидово баржа села на мель. По предварительным данным, никто не пострадал, сообщили в МЧС Татарстана. По сообщению экипажа баржи, повреждения на ней нет.

Для ликвидации происшествия на место отправлены специалисты, они и будут выяснять причины ЧП.

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