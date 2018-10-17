1 ноября в Казани появятся более 1000 новых платных парковочных мест

СЕГОДНЯ 11:46 2018-10-17T11:47:23+03:00

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В Казани идут работы по подготовке новых муниципальных парковок. Они будут организованы на 41 участке вдоль улично-дорожной сети. В общей сложности число парковочных мест на улицах столицы Татарстана возрастет на 1185.

Работать новые парковки начнут с 1 ноября. Стоимость 1 часа парковки на этих участках составит 50 рублей. Следить за оплатой будут специальные автомобили с программно-аппаратными комплексами фотовидеофиксации.

Напомним, с 1 ноября в силу вступят изменения правил пользования муниципальными парковками. Так, тариф на разных площадках будет дифференцирован. К примеру, тариф на размещение автомобиля на парковках, организованных на улицах Театральная, Площадь Свободы, Профессора Нужина – составит 100 рублей в час; на улицах Профсоюзная, Жуковского, Гоголя, Япеева, Щапова, Лейтенанта Шмидта, Кави Наджми, Мусы Джалиля за час пользования парковкой нужно будет заплатить 70 рублей, на улицах Бурхана Шахиди и Курашова – 30 рублей.