В Марий Эл полицейские с собакой искали наркотики в военных казармах
Полицейские Марий Эл провели профилактическое мероприятие с военнослужащими, проходящими срочную службу в Вооруженных Силах России на территории республики о последствиях незаконного потребления и оборота наркотиков.
Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Марий Эл приехали для проведения профилактического мероприятия в войсковую часть поселка Савино.
Собравшимся показали фильм о последствиях употребления наркотических веществ и об ответственности за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Военнослужащих научили, как можно определить, употребляет ли человек наркотики.
Кроме того, с офицерами провели отдельное занятие - разъяснили порядок действий при обнаружении солдат в состоянии наркотического опьянения.
В завершение рейда все казармы и другие помещения военной части обыскала специально подготовленная собака. Четвероногий страж порядка запрещенных веществ не нашел.
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