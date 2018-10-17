В Марий Эл полицейские с собакой искали наркотики в военных казармах

СЕГОДНЯ 15:06 2018-10-17T15:06:29+03:00

Во время рейда провели лекции и показали фильм Фото: МВД по Марий Эл

Так завершилось профилактическое мероприятие в поселке Савино

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Полицейские Марий Эл провели профилактическое мероприятие с военнослужащими, проходящими срочную службу в Вооруженных Силах России на территории республики о последствиях незаконного потребления и оборота наркотиков.

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Марий Эл приехали для проведения профилактического мероприятия в войсковую часть поселка Савино.

Собравшимся показали фильм о последствиях употребления наркотических веществ и об ответственности за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Военнослужащих научили, как можно определить, употребляет ли человек наркотики.

Кроме того, с офицерами провели отдельное занятие - разъяснили порядок действий при обнаружении солдат в состоянии наркотического опьянения.

В завершение рейда все казармы и другие помещения военной части обыскала специально подготовленная собака. Четвероногий страж порядка запрещенных веществ не нашел.

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