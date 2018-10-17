2018-10-17T15:06:29+03:00
Общество

В Марий Эл полицейские с собакой искали наркотики в военных казармах

Так завершилось профилактическое мероприятие в поселке Савино
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Во время рейда провели лекции и показали фильмВо время рейда провели лекции и показали фильмФото: МВД по Марий Эл
Изменить размер текста:

Полицейские Марий Эл провели профилактическое мероприятие с военнослужащими, проходящими срочную службу в Вооруженных Силах России на территории республики о последствиях незаконного потребления и оборота наркотиков.

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Марий Эл приехали для проведения профилактического мероприятия в войсковую часть поселка Савино.

Собравшимся показали фильм о последствиях употребления наркотических веществ и об ответственности за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Военнослужащих научили, как можно определить, употребляет ли человек наркотики.

Кроме того, с офицерами провели отдельное занятие - разъяснили порядок действий при обнаружении солдат в состоянии наркотического опьянения.

В завершение рейда все казармы и другие помещения военной части обыскала специально подготовленная собака. Четвероногий страж порядка запрещенных веществ не нашел.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
47 улиц Казани 18 октября останутся без воды
Президент Татарстана: в 2019 году в Нижнекамске пройдет ремонт в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги»
«Ростелеком» объявил о внедрении квантовых коммуникаций на своей сети
МВД Татарстана: с начала 2018 года в республике зарегистрировано более 31,7 тысячи преступлений
Игорь Левитин в Татарстане: строительство скоростной автодороги Москва-Казань - это выход в Китай
Президент Татарстана и помощник Президента России открыли в «Казань ЭКСПО» выставку «Дорога 2018»
В Советском районе Казани на сутки отключат воду
18 октября в Казани пройдут гонки на картах за Кубок МВД Татарстана
Полицейские Татарстана задержали курьера с 1 килограммом афмитамина
17 октября в аэропорту Казани стартовали прямые туристические авиарейсы в Китай
Участники автопробега встретились с воспитанниками детского приюта Набережных Челнов