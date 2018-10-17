В Казани завершен ремонт улицы Шуртыгина
В Казани на одну отремонтированную улицу стало больше. Так, накануне все работы были завершены на улице Шуртыгина, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.
В рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» отремонтирован участок улицы протяженностью 700 метров. На площади 7882 квадратных метров уложен новый слой высококачественного асфальтобетона ЩМА-15, отремонтированы тротуары, заменены бортовые камни, установлены 336 погонных метров перильного ограждения и 4 дорожных знака.
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