В Казани завершен ремонт улицы Шуртыгина

СЕГОДНЯ 10:54 2018-10-17T10:54:54+03:00

Новый слой асфальта уложили на площади почти в 8 тысяч квадратных метров

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В Казани на одну отремонтированную улицу стало больше. Так, накануне все работы были завершены на улице Шуртыгина, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

В рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» отремонтирован участок улицы протяженностью 700 метров. На площади 7882 квадратных метров уложен новый слой высококачественного асфальтобетона ЩМА-15, отремонтированы тротуары, заменены бортовые камни, установлены 336 погонных метров перильного ограждения и 4 дорожных знака.

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