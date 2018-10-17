2018-10-17T11:38:24+03:00
Происшествия

Татарстанская таможня обнаружила посылки с контрафактными эмблемами дорогих иномарок

Посылки доставили из Китая
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Вот такие контрафактные знаки пытались провести в РоссиюВот такие контрафактные знаки пытались провести в РоссиюФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

Во время контроля почтовых отправлений, прибывших в Россию из Китая, сотрудники Казанского таможенного почтового поста Татарстанской таможни выявили семь подозрительных пакетов. Когда их вскрыли, то обнаружили 13 эмблем на иномарки, содержащие признаки контрафакта.

Среди них были знаки, схожие со знаками таких марок автомобилей как HONDA, TOYOTA и MERCEDES-BENZ.

Татарстанская таможня проинформировала представителей правообладателей о данных выявлениях, а те, в свою очередь, подтвердили контрафактность перемещаемых товаров.

- В соответствии с действующим законодательством контрафактные и пиратские предметы запрещены к пересылке в международных почтовых отправлениях и подлежат возврату отправителю, - сообщили в пресс-службе Татарстанской таможни.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Участники автопробега встретились с воспитанниками детского приюта Набережных Челнов
В Татарстане неопытный водитель устроил аварию с двумя пострадавшими
В Татарстане суд отправил телефонного «террориста» в психушку
Банку ВТБ подтвержден высокий рейтинг корпоративного управления
В Марий Эл пожарные вынесли из огня мужчину
Четыре района Казани 18 октября останутся без света
В Татарстане села на мель баржа из Волгоградской области
1 ноября в Казани появятся более 1000 новых платных парковочных мест
В Йошкар-Оле после наезда на пешехода автомобиль врезался в дорожный знак
В Казани завершен ремонт улицы Шуртыгина
Аэропорт в Татарстане не назовут в честь Ольги Бузовой
Приставы Татарстана взыскали 10 миллионов рублей по экологическим нарушениям
В Татарстане во время пожара задохнулась пенсионерка
В Казани в троллейбусе упала и получила травму головы 91-летняя пенсионерка
"Ак Барс" проиграл "Йокериту", ведя в счете за 5 минут до конца матча
Мэрия Йошкар-Олы ежемесячно публикует список налоговых должников на своем сайте
В Набережных Челнах появилась именная скамейка «Комсомольской правды»
В Чувашии разыскивают пенсионерку, пропавшую 11 октября
Экс-участница телепроекта "Голос" Язиля Мухаметова расскажет жителям Набережных Челнов о секрете успеха
В Марий Эл приставы опечатали деревенские колонки с водой