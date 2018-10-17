Татарстанская таможня обнаружила посылки с контрафактными эмблемами дорогих иномарок

СЕГОДНЯ 11:37 2018-10-17T11:38:24+03:00

Вот такие контрафактные знаки пытались провести в Россию Фото: Из материалов пресс-службы

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Во время контроля почтовых отправлений, прибывших в Россию из Китая, сотрудники Казанского таможенного почтового поста Татарстанской таможни выявили семь подозрительных пакетов. Когда их вскрыли, то обнаружили 13 эмблем на иномарки, содержащие признаки контрафакта.

Среди них были знаки, схожие со знаками таких марок автомобилей как HONDA, TOYOTA и MERCEDES-BENZ.

Татарстанская таможня проинформировала представителей правообладателей о данных выявлениях, а те, в свою очередь, подтвердили контрафактность перемещаемых товаров.

- В соответствии с действующим законодательством контрафактные и пиратские предметы запрещены к пересылке в международных почтовых отправлениях и подлежат возврату отправителю, - сообщили в пресс-службе Татарстанской таможни.

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