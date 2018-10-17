Аэропорт в Татарстане не назовут в честь Ольги Бузовой
Голосование за новое название для двух татарстанских аэропортов, "Казань" и "Бегишево", вышло на финишную прямую. Если раньше жители республики могли предложить любые варианты, то теперь общественная палата РТ сократила выбор до 40 претендентов.
Так, татарстанские аэропорты предлагается назвать, например, в честь поэтов и писателей Габдулы Тукая, Максима Горького, Марины Цветаевой, Карима Тинчурина, Льва Толстого, Мусы Джалиля, Хади Такташа, Кул Гали и Аделя Кутуя, деятелей искусства Баки Урмаче Назиба Жиганова, Салиха Сайдашева, Ивана Шишкина, Рустема Яхина, ученых Дмитрия Менделеева, Александра Бутлерова, Александра Арбузова, Андрея Туполева и многих других. С полным списком можно ознакомиться в официальных группах голосования.
Таким образом, татарстанские аэропорты точно не назовут в честь Владимира Ленина, Леонида Брежнева, Ивана Грозного и Ольги Бузовой, котоые также фигурировали в списке претендентов на право дать аэровокзалам свои имена.