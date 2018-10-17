В Йошкар-Оле после наезда на пешехода автомобиль врезался в дорожный знак
Наезд произошел 16 октября примерно в 7.55 на перекрестке улиц Красноармейская и Комсомольская в столице Марий Эл. Автомобиль "Лада Калина" сбил на пешеходном переходе женщину, и после наезда врезался в дорожный знак.
Пострадавшую увезли в больницу с травмами различной степени тяжести.
Свидетели рассказали подъехавшим сотрудникам Госавтоинспекции о том, что пешеход пыталась перейти дорогу на "красный", запрещающий, сигнал светофора. Кроме того, она разговаривала по телефону, и не убедилась в безопасности своего маневра.
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