2018-10-17T11:17:26+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле после наезда на пешехода автомобиль врезался в дорожный знак

Пострадавшую женщину отправили в больницу
Лика ИСАЕВА
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После наезда автомобиль врезался в дорожный знак.После наезда автомобиль врезался в дорожный знак.Фото: Марийская служба аварийно-спасательных и экологических работ
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Наезд произошел 16 октября примерно в 7.55 на перекрестке улиц Красноармейская и Комсомольская в столице Марий Эл. Автомобиль "Лада Калина" сбил на пешеходном переходе женщину, и после наезда врезался в дорожный знак.

Пострадавшую увезли в больницу с травмами различной степени тяжести.

Свидетели рассказали подъехавшим сотрудникам Госавтоинспекции о том, что пешеход пыталась перейти дорогу на "красный", запрещающий, сигнал светофора. Кроме того, она разговаривала по телефону, и не убедилась в безопасности своего маневра.

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