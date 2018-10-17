2018-10-17T13:57:59+03:00
Общество

Участники автопробега встретились с воспитанниками детского приюта Набережных Челнов

Дети получили подарки от партнеров автопробега в честь 100-летия Комсомола [фото]
Александр ЧЕРНОВ
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Подарки от спонсоров компанииПодарки от спонсоров компанииФото: Александр ЧЕРНОВ
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Автоколонна побывала в краеведческом музее города Набережные Челны. Поддержать акцию пришли ветераны местных комсомольских организаций, горожане и воспитанники социального приюта «Асылташ»

Ребята с интересом послушали рассказ директора регионального пункта «Комсомольской правды» о первых номерах популярного издания, также ответили на вопросы викторины и выиграли ценные призы от партнеров автопробега, посвященному 100-летию ВЛКСМ.

Все почетны гости получили дипломы и памятные сувениры Фото: Александр ЧЕРНОВ

Все почетны гости получили дипломы и памятные сувенирыФото: Александр ЧЕРНОВ

От ПАО «Таттелеком» каждый воспитанник получил календарь, блокнот, кружку и воздушные шары. Сотрудникам детского приютавручили средства по уходу за автомобилем и моторные масла от компания Дизайн-Групп официальный дистрибьютор «Шелл».

Подарки и дипломы для гостей праздника Фото: Александр ЧЕРНОВ

Подарки и дипломы для гостей праздникаФото: Александр ЧЕРНОВ

С приветственным словом выступили представители краеведческого музея и ветераны Комсомола Набережных Челнов. Они так же получили сувенирные наборы от «КП-Казань» и памятные грамоты. Сотрудники музея провели экскурсию по экспозиции для участников автопробега.

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