Приставы Татарстана взыскали 10 миллионов рублей по экологическим нарушениям

СЕГОДНЯ 10:02 2018-10-17T10:02:52+03:00

Приставы взыскали более 10 миллионов рублей за экологические штрафы Фото: Из материалов пресс-службы

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Судебные приставы Татарстана подвели итоги работы по взыскания задолженностей с граждан и предприятий республики по экологическим нарушениям. Выяснилось, что с начала 2018 года уже взыскано более 10 миллионов рублей.

- Большая часть исполнительных производств касались исполнения административных и уголовных наказаний в виде взыскания штрафов и материального ущерба, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Кроме того, судебными приставами Татарстана с начала года вынесено 68 постановлений в отношении "экологических должников" об ограничении права выезда за пределы России.

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