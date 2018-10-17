2018-10-17T09:52:16+03:00
Происшествия

В Татарстане во время пожара задохнулась пенсионерка

Огонь вспыхнул в частном доме в селе Шингальчи Нижнекамского района республики
Лика ИСАЕВА
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Во время пожара погибла женщина.Во время пожара погибла женщина.Фото: Из материалов пресс-службы
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Пожар в частном кирпичном доме на две семьи на улице Школьной начался днем 16 октября в селе Шингальчи Нижнекамского района. В 17.10 соседи увидели клубы дыма, которые валили из той части дома где проживала 81-летняя пенсионерка. Приехавшим огнеборцам они рассказали, что в горящем доме может находиться женщина.

Во время разведки пожарные выяснили, что горит комод в коридоре, есть угроза распространения огня на весь дом. В ходе тушения в коридоре обнаружено тело хозяйки дома. Предварительно, она задохнулась в дыму.

- По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, - сообщили в МЧС Татарстана. - Общая площадь пожара составила два квадратных метра.

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