В Татарстане во время пожара задохнулась пенсионерка

СЕГОДНЯ 09:51 2018-10-17T09:52:16+03:00

Во время пожара погибла женщина. Фото: Из материалов пресс-службы

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Пожар в частном кирпичном доме на две семьи на улице Школьной начался днем 16 октября в селе Шингальчи Нижнекамского района. В 17.10 соседи увидели клубы дыма, которые валили из той части дома где проживала 81-летняя пенсионерка. Приехавшим огнеборцам они рассказали, что в горящем доме может находиться женщина.

Во время разведки пожарные выяснили, что горит комод в коридоре, есть угроза распространения огня на весь дом. В ходе тушения в коридоре обнаружено тело хозяйки дома. Предварительно, она задохнулась в дыму.

- По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, - сообщили в МЧС Татарстана. - Общая площадь пожара составила два квадратных метра.

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