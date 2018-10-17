В Казани в троллейбусе упала и получила травму головы 91-летняя пенсионерка

СЕГОДНЯ 09:38 2018-10-17T09:38:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Дорожно-транспортное происшествие произошло 16 октября, во вторник, в 7.50 в городском троллейбусе. Возле дома №54 на улице Чуйкова в салоне общественного транспорта упала 91-летня пенсионерка.

- Женщину доставили в больницу, где у нее диагностировали ушиб головного мозга легкой степени, - сообщили в ГИБДД УМВД Казани. - По данному факту проводится административное расследование.

За 16 октября в Казани зарегистрировано 187 ДТП, из них семь происшествий с пострадавшими – два наезда на пешеходов, четыре столкновения автотранспорта и падение пассажира. В результате ДТП семь участников ДТП – два пешехода, три пассажира и два водителя - получили различные травмы.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»