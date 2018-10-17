2018-10-17T09:08:21+03:00
Спорт

"Ак Барс" проиграл "Йокериту", ведя в счете за 5 минут до конца матча

У казанцев голами отметились Азеведу и Секач
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ХК "Ак Барс".Фото: ХК "Ак Барс".
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В очередном туре регулярного чемпионата КХЛ казанский "Ак Барс" на своем льду принимал финский "Йокерит". Клуб из Хельсинки в этом сезоне зарекомендовал себя крепкой командой и даже навязал серьезную борьбу ЦСКА и СКА в борьбе за лидерство на Западе.

Именно гости открыли счет в матче. На последней минуте первого периода Карл Столлери вывел "джокеров" вперед. Во втором периоде казанцы отыгрались благодаря голу Азеведу. В начале третьей двадцатиминутки Иржи Секач вывел "барсов" вперед. Впрочем, концовка осталась за гостями. На 57 минуте Йон Норман сравнял счет, а минуту спустя Алекс Грант принес финскому клубу победу - 3:2.

- Я считаю, что игра не совсем сложилась, у нас были свои проблемы, которые не позволили нам сыграть так, как хотелось бы. Соперник здорово играл и в обороне, и в атаке, с хорошим объёмом катания. Счёт был в нашу пользу, к сожалению, не смогли его удержать. Будем готовиться к следующему матчу, - заявил наставник казанцев Зинэтула Билялетдинов.

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