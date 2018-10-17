В Чувашии разыскивают пенсионерку, пропавшую 11 октября
ЧП произошло 11 октября в Алатыре. 73-летняя пенсионерка Галина Слугачева отправилась на прогулся 11 октября. С тех пор о ней никто ничего не слышал.
В полицию обратились родственники женщины, и там возбудили розыскное дело. Пока женщина числится пропавшей без вести.
Приветы Галины Слугачево: на вид 70 лет, рост 160-165 см, среднего телосложения, волосы короткие. Была одета в ветровку бежевого цвета, брюки и туфли черного цвета, шапку сиреневого цвета.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Галины Слугачевой, родственники и полицейские просят сообщить в ОП "Алатырь" по телефону 8 (83531) 2-02-02.
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