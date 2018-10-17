В Чувашии разыскивают пенсионерку, пропавшую 11 октября

СЕГОДНЯ 08:37 2018-10-17T08:37:52+03:00

Женщину не могут отыскать с 11 октября Фото: из личного архива

Галина Слугачева вышла из дома и не вернулась

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ЧП произошло 11 октября в Алатыре. 73-летняя пенсионерка Галина Слугачева отправилась на прогулся 11 октября. С тех пор о ней никто ничего не слышал.

В полицию обратились родственники женщины, и там возбудили розыскное дело. Пока женщина числится пропавшей без вести.

Приветы Галины Слугачево: на вид 70 лет, рост 160-165 см, среднего телосложения, волосы короткие. Была одета в ветровку бежевого цвета, брюки и туфли черного цвета, шапку сиреневого цвета.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Галины Слугачевой, родственники и полицейские просят сообщить в ОП "Алатырь" по телефону 8 (83531) 2-02-02.

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