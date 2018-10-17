2018-10-17T08:57:25+03:00
Общество

В Набережных Челнах появилась именная скамейка «Комсомольской правды»

Необычный подарок музей получил от участников автопробега 100 летию ВЛКСМ
Александр ЧЕРНОВ
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До весны скамейка украсит холл музеяДо весны скамейка украсит холл музеяФото: Александр ЧЕРНОВ
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Автопробег, который «КП-Казань» проводит в честь 100-летия комсомола в первый день доехал до Набережных Челнов. В каждой новой точке участников встречают с радостью. Для жителей Набережных челнов участие в этой акции особенно важно, ведь своему становлению город обязан комсомольским отрядам со всей страны.

Чтобы оставить городу память о Комсомоле, участники автоколонны проводят акции с подарками, конкурсами и призами от партнеров. Историко-краеведческий музей, в котором как раз проходит экспозиция, посвященная становлению «Комсомола», получил именную скамейку с логотипом «Комсомольской правды». Встретиться с представителями любимой газеты пришли горожане, сотрудники музея разных лет и съёмочная группа местного телеканала.

Директор "КП-Казань" и директор краеведческого музея первыми воспользовались новой фотолокацией Фото: Александр ЧЕРНОВ

Директор "КП-Казань" и директор краеведческого музея первыми воспользовались новой фотолокациейФото: Александр ЧЕРНОВ

До весны скамейка будет украшать холл музея, а с приходом теплого времени года станет фотолокацией на улице для посетителей музея и горожан.

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