2018-10-16T18:49:27+03:00
Происшествия

В Чувашии на глазах 9-летней девочки зарезали ее родителей

Ребенок просидела всю ночь в доме с убитыми отцом и матерью
Лика ИСАЕВА
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Подозреваемого задержали и он во всем сознался.Подозреваемого задержали и он во всем сознался.Фото: Иван ВИСЛОВ
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16 октября в правоохранительные органы обратилась жительница деревни Малые Арабузи Батыревского района. Девушка рассказала, что утром ей позвонила 9-летняя сестренка и рассказала, что ночью к ним в дом залез сосед и зарезал родителей. Сама девочка, ставшая свидетельницей, спряталась за диваном, и просидела там всю ночь.

Погибших супругов нашли , девочку отправили к сестре. Она рассказала, что ее родителей убил их знакомый.

49-летнего соседа тут же задержали. Мужчина признался, что затаил злобу на пару после совместной пьянки. Ночью решил отомстить, залез в дом, а 51-летний хозяин проснулся. Тогда злоумышленик ударил его ножом несколько раз в грудь, а его спящую 47-летнюю жену зарезал в кровати.

- Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух лиц", - сообщили в СУ СКР Чувашии. - Решается вопрос об избрании меры пресечения. Орудие преступления обнаружено в доме подозреваемого. Он спрятал нож в подполе. Он изъят и признан вещественным доказательством.

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