В Набережных Челнах ученики младших классов нарисовали Комсомольцев
Участники пятидневного автопробега «Комсомольской правды», посвященного 100-летию Комсомола, которые держат свой маршрут по самым значимым местам и предприятиям, имеющим историческую связь с молодёжным движением Поволжья доехали до Набережных Челнов.
Их пригласили в городскую общеобразовательную школу №10 на обед. Гости отведали блюда из столовой и остались довольны их качеством.
В первый день автопробег достиг Набережных ЧелновФото: Александр ЧЕРНОВ
В холле учебного заведения к приезду автоколонны стартовала выставка «Комсомол глазами детей». Около 30 работ были представлены на стенде. Все их нарисовали ученики младших классов, чтобы показать свое видение движения Комсомола в Татарстане.
Далее участники автоколонны направились в историко-краеведческий музей Набережных Челнов.
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