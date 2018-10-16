2018-10-16T19:01:06+03:00
Общество

В Набережных Челнах ученики младших классов нарисовали Комсомольцев

Участники автопробега «Комсомольской правды» побывали на необычной выставке в одной из школ татарстанского автограда [фото]
Александр ЧЕРНОВ
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На школьной выставке более тридцати работНа школьной выставке более тридцати работФото: Александр ЧЕРНОВ
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Участники пятидневного автопробега «Комсомольской правды», посвященного 100-летию Комсомола, которые держат свой маршрут по самым значимым местам и предприятиям, имеющим историческую связь с молодёжным движением Поволжья доехали до Набережных Челнов.

Их пригласили в городскую общеобразовательную школу №10 на обед. Гости отведали блюда из столовой и остались довольны их качеством.

В первый день автопробег достиг Набережных Челнов Фото: Александр ЧЕРНОВ

В первый день автопробег достиг Набережных ЧелновФото: Александр ЧЕРНОВ

В холле учебного заведения к приезду автоколонны стартовала выставка «Комсомол глазами детей». Около 30 работ были представлены на стенде. Все их нарисовали ученики младших классов, чтобы показать свое видение движения Комсомола в Татарстане.

Далее участники автоколонны направились в историко-краеведческий музей Набережных Челнов.

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